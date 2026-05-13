Военкор Коц перечислил возможные цели массированной атаки по Украине

Днём 13 мая Украина подверглась массированному налету беспилотников «Герань». По сообщениям местных мониторинговых ресурсов, в воздушном пространстве зафиксировано более 260 дронов, которые движутся в сторону западных регионов страны, в том числе вдоль границы с Белоруссией.

Военный корреспондент Александр Коц проанализировал ситуацию и назвал ключевые военные объекты на западе Украины, которые могут быть целями этой атаки.

Полигоны и учебные центры

Одним из приоритетных объектов остается Яворовский полигон под Львовом. Это крупнейшая площадка, где подразделения ВСУ проходят подготовку по стандартам НАТО и осваивают западную технику. Также под угрозой находится 233-й общевойсковой полигон в Ровенской области, используемый для слаживания новых соединений.

В Ивано-Франковской области целью может стать секретный объект «Ивано-Франковск-16» в Делятине. В советское время здесь хранили ядерное оружие, а сейчас располагаются подземные склады и запасной командный пункт.

Аэродромная сеть для западных истребителей

Особое внимание уделено аэродромам, которые Киев готовит к размещению самолетов F-16 и Mirage 2000:

Коломыя (Ивано-Франковская область) и Стрый (Львовская область) — важные узлы для базирования тактической авиации. Озерное в Житомирской области, где дислоцируется истребительная бригада.

в Житомирской области, где дислоцируется истребительная бригада. Дубно (Ровенская область) — объект с защищенными железобетонными укрытиями.

(Ровенская область) — объект с защищенными железобетонными укрытиями. Ужгород (Закарпатье) — аэродром смешанного базирования на самой границе.

Объекты военно-промышленного комплекса

Наиболее важными для ВПК Украины считаются Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области. Здесь сосредоточены авиаремонтные мощности, линии сборки беспилотников и бронетехники, включая совместные проекты с западными концернами, такими как Rheinmetall.

Характер нынешней атаки отличается от предыдущих не только количеством задействованных средств, но и временем проведения — удар наносится в светлое время суток, что максимально перегружает системы ПВО.