Губернатор Малков поздравил рязанские семьи с получением федеральных наград

Рязанцам вручили государственные награды за заслуги в укреплении института семьи. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

По указу президента звание «Мать-героиня» присвоено Анастасии Коняевой из Шацкого округа. Вместе с супругом Юрием Михайловичем они воспитывают десятерых детей. В большой семье старшие сыновья и дочери уже начали трудовой путь, а самый младший ребёнок готовится к поступлению в первый класс.

Трём супружеским парам вручили медали ордена «Родительская слава».

Высокой награды удостоены Ольга и Алексей Батмановы из Касимовского округа. Все четверо детей в этой семье профессионально занимаются музыкой, регулярно побеждая на международных конкурсах и фестивалях.

Также медалью отмечены Виктор и Ирина Капасовы из Шацкого округа. Родители четверых детей активно занимаются благотворительностью, а ребята показывают успехи в спорте.

Ещё одна награда направлена в Клепиковский округ семье Владимира и Елены Широковых. В этой семье воспитывают четверых детей, делая упор на изучение отечественной культуры и истории.

Глава региона поздравил земляков с заслуженным признанием.