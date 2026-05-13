Общество

«Мармакс» продолжил благоустройство нового городского сквера в Рязани 

Алексей Самохин
Девелоперская компания «Мармакс» высадила 23 липы на улице Пролетарской в рамках работ по благоустройству городского сквера перед резиденцией «Медный». Проект направлен на создание комфортной и эстетически привлекательной городской среды.

Аллея из 23 европейских лип Паллида с величественными стройными кронами станет частью единого пешеходного маршрута Рязани и променада, который продлится от пересечения улиц Маяковского и Пролетарской до третьего корпуса городского квартала «Манхэттен». Липа европейская Паллида отлично вписывается в ландшафт города благодаря эффектному, обильному цветению, правильной форме и медовому аромату, а также высокой пыле- и газоустойчивости.

Всего на территории вдоль улицы Пролетарской на площади свыше 2 500 м² будут высажены около 80 новых деревьев 5 видов — липа европейская Паллида, клен остролистный, декоративная яблоня, сосна и черемуха обыкновенная, а также кустарники и многолетние растения — всего около 10 000 единиц.  

Программа благоустройства городского сквера у резиденции «Медный» также предусматривает установку напольных шахмат и создание нескольких зон отдыха. Общественное пространство будет гармонично интегрировано в единый архитектурный ансамбль «Мармакс», включающий жилые комплексы «Достояние», «Наследие» и городской квартал «Манхэттен».

«Грамотный подход к архитектуре и благоустройству позволяет нашей команде влиять на привычный облик Рязани. «Мармакс» традиционно не ограничивается благоустройством территории проекта и дополняет сценарии жизни не только резидентов, но и жителей всего района. Первый этап благоустройства городского сквера у резиденции «Медный» завершен, и уже совсем скоро он вдохнет новую жизнь в локацию и сформирует ландшафтный акцент в центре Рязани», — отметили в пресс-службе девелоперской компании «Мармакс».

