Электричка сошла с рельсов под Белгородом

Обычная поездка закончилась аварией. В электричке находились 15 человек, одна женщина получила травмы после схода вагона с рельсов.

Электропоезд, следовавший по маршруту Разумное — Томаровка в Белгородской области, сошёл с рельсов после повреждения железнодорожного полотна. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, на одном из участков отсутствовало около двух метров рельсов. Машинист заметил повреждение и применил экстренное торможение. После этого половина вагона сошла с пути.

В момент происшествия в электричке находились 15 человек. Травмы получила одна пассажирка — у женщины диагностировали рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой помощи доставляет её в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте работают оперативные службы и сапёры Минобороны России. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия и уточняют информацию о пострадавших.