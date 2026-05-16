Владимир Путин, кадр из видео
Политика

Путин посетит Китай 19–20 мая и встретится с Си Цзиньпином

Алексей Самохин
Президент России Владимир Путин 19–20 мая отправится с официальным визитом в Китайскую Народную Республику. О предстоящей поездке сообщила пресс-служба Кремля.

Визит пройдет по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездку приурочили к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Во время переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят развитие двусторонних отношений, дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и взаимодействия двух стран. Лидеры также обменяются мнениями по международной и региональной повестке.

Отдельным пунктом программы станет участие глав государств в церемонии открытия Годов образования России и Китая, которые пройдут в 2026–2027 годах.

После переговоров стороны планируют подписать совместное заявление и ряд двусторонних документов на межправительственном и межведомственном уровнях.

Кроме того, в график визита включена встреча Владимира Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Участники переговоров обсудят перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

