После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Часть беспилотников ВСУ собирается за пределами Украины, что открывает возможность для нанесения ударов по соответствующим предприятиям. Такую позицию озвучил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

Поводом для высказывания политика стал удар по Рязани, унесший жизни мирных граждан. Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.

«Украина давно превратилась в террористическое государство. Отвечать на атаки по российской территории необходимо мощными массированными ударами — подавлять позиции запуска дронов, выявлять их заранее. Ликвидировать логистику поставок с Запада в тылу Украины — эти маршруты известны. Третью мировую развязывать никто не намерен. Однако, по всей видимости, придётся выяснить, где именно собирают эти аппараты — явно не на территории Украины. Полагаю, встанет вопрос о нанесении ударов по точкам их производства», — заявил Колесник.