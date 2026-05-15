Изображение сгенерировано AI
Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Алексей Самохин
Часть беспилотников ВСУ собирается за пределами Украины, что открывает возможность для нанесения ударов по соответствующим предприятиям. Такую позицию озвучил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru.

Поводом для высказывания политика стал удар по Рязани, унесший жизни мирных граждан. Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.

«Украина давно превратилась в террористическое государство. Отвечать на атаки по российской территории необходимо мощными массированными ударами — подавлять позиции запуска дронов, выявлять их заранее. Ликвидировать логистику поставок с Запада в тылу Украины — эти маршруты известны. Третью мировую развязывать никто не намерен. Однако, по всей видимости, придётся выяснить, где именно собирают эти аппараты — явно не на территории Украины. Полагаю, встанет вопрос о нанесении ударов по точкам их производства», — заявил Колесник.

Мошенники вынудили пенсионерку перевести 300 тысяч рублей на «безопасный счёт»
Милонов призвал выпускниц не реагировать на высказывания Стерлигова о папуасках

Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Происшествия

В Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах

В целях безопасности 15 мая отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Милонов призвал выпускниц не реагировать на высказывания Стерлигова о папуасках

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал выпускницам и их родителям не реагировать на резкие и оскорбительные высказывания бизнесмена Германа Стерлигова, который окрестил школьниц «папуасами» из-за яркого макияжа.
Происшествия

Глава Минздрава Рязанской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

По его словам, погибли четыре человека, 28 пострадали, семь из них госпитализированы. Четверо детей госпитализированы в детскую ОКБ, одному из пациентов провели операцию.
Происшествия

Евдокимова: Жизнь раненых во время атаки на Рязань детей вне опасности

Евдокимова пообщалась с главным врачом Детской ОКБ Рязани. По её словам, врачи делают все необходимое для скорейшего выздоровления юных рязанцев.

