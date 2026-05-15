Глава Минздрава Рязанской области рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Заместитель председателя правительства Рязанской области – министр здравоохранения Александр Пшенников рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА.

По его словам, погибли четыре человека, 28 пострадали, семь из них госпитализированы. Четверо детей госпитализированы в детскую ОКБ, одному из пациентов провели операцию.

Главное: Жизни детей ничего не угрожает, они под наблюдением специалистов.

Состояние одного взрослого пациента удовлетворительное, прогноз положительный.

У другого пациента перелом бедренной кости, наложен аппарат, травматический шок купирован. Планируется плановая хирургическая коррекция перелома большеберцовой кости на следующей неделе.

В областной клинической больнице находится пациент с переломом шейного отдела позвоночника. Операция завершена, прогнозы давать преждевременно, пациент под круглосуточным наблюдением.

Лечение ведётся совместно с федеральными коллегами.