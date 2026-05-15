Рязанцы, пострадавшие от атаки БПЛА, могут получить материальную помощь

Министерство труда и соцзащиты Рязанской области приступило к оформлению выплат пострадавшим от террористической атаки.
Заявления на единовременную материальную помощь принимаются в пункте временного размещения в Рязани (кинотеатр «Октябрь», ул. Новоселов, д. 13), в ближайшем МФЦ, отделе социальной защиты населения (ул. Горького д. 1, Московское шоссе д. 18)
Заявление также можно подать через портал госуслуг.
Телефон горячей линии: 8-930-882-41-00, (4912) 51-40-85,
единый социальный телефон (4912) 513-600