У мигранта в Рязани обнаружили поддельное водительское удостоверение

В Рязани сотрудники Госавтоинспекции обнаружили у иностранца поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Во время несения службы на стационарном посту ДПС «Дягилевский» сотрудники ГАИ остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял 23-летний официально неработающий гражданин одной из стран ближнего зарубежья. При проверке документов выяснилось, что мигрант проживает в Рязани законно, но предъявленное им водительское удостоверение вызвало у полицейских сомнения в подлинности. Автоинспекторы изъяли удостоверение и направили его на экспертизу.

Исследованием подтверждено, что водительское удостоверение не соответствует установленным образцам и является поддельным.

На основании материалов проверки дознавателем ОМВД России по Московскому району города Рязани в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Совершившие данное деяние граждане наказываются ограничением свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 1 года.