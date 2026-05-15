Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

В Рязани двух братьев отправили в колонию за кражу на 6 млн из ювелирного магазина

Алексей Самохин
В Рязани вынесен приговор по уголовному делу о краже ювелирных изделий на сумму более 6 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

Октябрьский районный суд назначил 31-летнему мужчине 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а его 33-летнему брату — 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

В судебном заседании установлено, что в октябре 2025 года осужденные проникли в ювелирный магазин, повредив запорные устройства, демонтировали стеллажи и похитили драгоценности.

Суд учел позицию государственного обвинителя и наличие рецидива преступлений при назначении наказания.

