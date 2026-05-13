Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Суд заочно приговорил к 30 годам тюрьмы гражданина Украины за теракты в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Суд признал гражданина Украины Артёма Классена* виновным в совершении ряда преступлений террористической направленности на территории Рязанской области. Приговор был вынесен заочно, так как фигурант скрывается от правосудия и объявлен в международный розыск.

Как сообщает Следственный комитет РФ, в период с 2022 по 2023 год Классен* поддерживал устойчивые связи со спецслужбами Украины. Он входил в состав организованной группы, целью которой была организация терактов в России.

В частности, следствие установило, что Классен* обеспечил контакт гражданина России и Италии Руслана Сидики** (также осуждённого по этому делу) с представителями украинских спецслужб. Те, в свою очередь, организовали обучение Сидики** террористической деятельности на территории европейских стран.

В дальнейшем группа совершила два террористических акта: атака на объект Министерства обороны РФ в Рязанской области, подрыв железной дороги в районе станции Недостоево, что привело к крушению грузового состава.

Также преступники готовили новые атаки на объекты транспортной инфраструктуры региона. Общий имущественный ущерб от их действий превысил 70 миллионов рублей.

Суд назначил Артёму Классену* наказание в виде 30 лет лишения свободы: первые 10 лет он должен провести в тюрьме. Оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, судом были удовлетворены многомиллионные гражданские иски потерпевших.

Ранее Сидики** осужден к длительному сроку лишения свободы.

Следственный комитет продолжает работу по установлению других лиц, причастных к данным преступлениям.

*Внесен в список террористов и экстремистов
**Внесен в список террористов и экстремистов

