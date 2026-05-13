В Британии заявили, что библейское пророчество об Армагеддоне начало сбываться

Река Евфрат в Ираке начала стремительно мелеть, что, согласно библейским текстам, является одним из признаков начала Армагеддона. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на британское издание Metro, подчёркивая, что за последние десятилетия ситуация с водными ресурсами в регионе стала критической.

С 2003 года бассейн реки Евфрат потерял более 140 кубометров пресной воды. Учёные предупреждают, что одна из самых крупных рек Западной Азии может полностью пересохнуть уже к 2040 году. Особенно резкое падение уровня воды было зафиксировано после засухи 2007 года, последствия которой ощущаются до сих пор.

Продолжение после рекламы

Среди основных причин обмеления Евфрата исследователи называют: частые засухи, рост среднегодовых температур, нерациональное водопользование.

От состояния Евфрата напрямую зависят миллионы людей, которые используют воду реки для сельского хозяйства, бытовых нужд и промышленности. В Ираке из-за обмеления Евфрата уже фиксируются вспышки опасных заболеваний — ветряной оспы, кори, брюшного тифа и холеры. Ситуация усугубляется тем, что в стране не проводится массовая вакцинация.

В Библии Евфрат упоминается как одна из четырёх рек, вытекающих из Эдемского сада. В Откровении Иоанна Богослова говорится, что высыхание этой реки станет одним из предвестников Армагеддона — последней битвы между добром и злом.