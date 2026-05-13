В Рязани суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за кражу, разбой и убийство

Октябрьский районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным по п. «в» ч. 3 ст. 158 (кража), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), а также ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с использованием предмета, применённого в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству подсудимого дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

В ходе судебного заседания было установлено, что в октябре 2022 года обвиняемый, зная о наличии металлических конструкций на территории садоводческого некоммерческого товарищества, решил их украсть для последующей сдачи в пункт приёма металлолома. Он договорился с другом, у которого был грузовик, о транспортировке похищенных конструкций, не сообщив ему о преступном замысле. На протяжении нескольких недель он вывозил украденные конструкции и сдавал их в пункт приёма металлолома.

Ущерб от преступных действий составил более 577 тысяч рублей.

В декабре того же года обвиняемый вместе с сообщником проник в квартиру знакомого для хищения денежных средств. Когда потерпевший отказался передать деньги добровольно, обвиняемый, используя костыль как оружие, нанёс ему тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти.

Затем они похитили банковскую карту, 23 тысячи рублей, сотовый телефон и скрылись с места преступления, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.

С учётом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 13 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничил его свободу на год и назначил штраф в размере 252 666 рублей.