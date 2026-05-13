Прокуратура добилась выплаты долгов по зарплате на 2,7 млн рублей в Рязанской области

Прокуратура Спасского района Рязанской области успешно защитила права работников местного потребительского общества. В судебном порядке с работодателя взыскана задолженность по заработной плате, а также компенсация морального вреда и проценты за задержку выплат. Общая сумма, которую удалось вернуть сотрудникам, составила 2 миллиона 686 тысяч рублей.

Поводом для прокурорской проверки стало коллективное обращение работников. Люди пришли на личный приём к прокурору района Дмитрию Тимохину, чтобы рассказать о своей проблеме.

Продолжение после рекламы

В ходе проверки факты подтвердились: у потребительского общества действительно накопилась серьёзная задолженность перед своими сотрудниками. Для устранения нарушений прокурор не только обратился в суд, но и внёс представление в адрес председателя потребительского общества. Это официальное требование устранить причины, которые привели к задержкам.

Прокуратура Спасского района взяла исполнение судебных решений под особый контроль, чтобы все работники получили свои деньги в полном объёме.