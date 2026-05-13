Здание Торговых рядов в Рязани продано за 275 млн рублей компании из Владивостока

В Рязани подведены итоги аукциона по продаже здания Торговых рядов на улице Кольцова — объекта культурного наследия федерального значения. Торги проводил единый институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ».

В аукционе приняли участие две компании: ООО «Пассаж» и ООО «ПСК». Победу одержала компания «ПСК» из Владивостока, предложив за объект рекордную сумму — 274 999 902 рубля.

Это почти на 90 миллионов рублей выше стартовой цены, которая составляла 184 545 902 рубля. Второе предложение поступило от компании «Пассаж» — 271 307 902 рубля.

Вместе со зданием покупатель получает в аренду на 11 месяцев земельный участок площадью 4 954 кв. метра. Стоимость аренды составляет всего 55,69 рублей за кв. м в год, а авансовый платёж за весь срок (252 897,57 руб.) вносится единовременно вместе с оплатой стоимости объекта.

Ранее здание находилось в федеральной собственности. По решению правительственной комиссии было принято решение о реализации объекта через механизмы «Дом.РФ». В декабре 2025 года арендаторы, занимавшие помещения по договорам субаренды, были уведомлены о расторжении договоров.

Власти региона возлагают на нового собственника большие надежды. Как отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, инвестору предстоит в сжатые сроки привести здание в нормативное состояние, чтобы оно продолжило функционировать как важный туристический и культурный объект региона.