В Сараевском районе 59-летнего мужчину будут судить за хранение 1,2 кг конопли

Прокурор Сараевского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств в значительном размере.

По данным предварительного расследования, в октябре 2025 года обвиняемый обнаружил на участке открытой местности кусты дикорастущей конопли. Мужчина собрал части растений и стал хранить их по месту своего жительства для личного употребления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых правоохранительными органами, его преступная деятельность была пресечена. В результате обыска у подозреваемого было изъято более 1,2 кг запрещённого вещества.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Сараевский районный суд для рассмотрения по существу.