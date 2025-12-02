Скандал вокруг Торговых рядов в Рязани: суд, ДОМ.РФ и шанс для арендаторов

Корпорация ДОМ.РФ, которая управляет зданием Торговых рядов на улице Кольцова в Рязани, готовит объект к продаже, пишут «Рязанские ведомости». По плану, здание выставят на торги во втором квартале 2026 года. Именно этим в госкорпорации объясняют, почему решили расторгнуть договор аренды с ООО «Приокский пассаж» и, как следствие, прекратить все договоры субаренды с предпринимателями. При этом у бизнеса остается шанс доработать в историческом здании до момента продажи.

В ДОМ.РФ подчеркивают: чтобы вывести федеральное имущество на торги, сначала нужно разорвать все действующие договоры аренды. Это прописано в статье 15 федерального закона №161-ФЗ. Как только прекращается основной договор, автоматически слетают и все субаренды — так требует статья 618 Гражданского кодекса РФ. Госкорпорация направила «Приокскому пассажу» предложение разойтись по-хорошему и расторгнуть договор досрочно, но получила отказ. После этого спор ушел в суд.

Арбитражный суд Рязанской области в рамках дела № А54-10427/2024 встал на сторону ДОМ.РФ и удовлетворил иск о расторжении аренды. «Приокский пассаж» сдаваться не стал и подал апелляцию. Рассмотрение жалобы назначено на 16 декабря 2025 года.

В службе внешних коммуникаций ДОМ.РФ пояснили: договор аренды посчитают расторгнутым не сразу, а только после того, как решение первой инстанции вступит в законную силу. Это произойдет, когда апелляционный суд изготовит постановление в полном объеме. Дальше решение нужно будет исполнять — либо добровольно, либо через приставов по исполнительным документам.

ДОМ.РФ выступает агентом Российской Федерации по вовлечению федерального имущества в оборот и его реализации. Какие здания и участки переходят корпорации, решает правительственная Комиссия по повышению эффективности использования федерального имущества и развитию территорий. Она работает на основании закона от 24 июля 2008 года №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства…».

В конце 2023 года в агентирование ДОМ.РФ передали здание Торговых рядов — объект культурного наследия федерального значения «Городские и торговые ряды XIX в.». Площадь помещений — 3 878 квадратных метров. Адрес — Рязань, улица Кольцова, дом 1.

Предпринимателей не предупредили

Тем временем предприниматели, работающие внутри, узнают о происходящем уже по факту. Ранее сообщалось, что ООО «Приокский пассаж» потребовал от арендаторов покинуть помещения до 25 декабря. При этом у многих субарендные договоры действуют еще долго. Хозяйка музея «Аромат времени» Ксения Паначева, которая арендует одно из помещений, рассказала, что им пригрозили отключить отопление и электричество уже 16 декабря.

По словам Паначевой, бизнес-арендаторов никто не поставил в известность о судебном конфликте между «Приокским пассажем» и ДОМ.РФ. Пока шли разбирательства, субарендаторы продолжали работать как обычно и спокойно строили планы на новогодние праздники. В кафе и ресторанах уже приняли брони от рязанцев и туристов, сам музей также запланировал прием посетителей и экскурсионных групп. Поэтому жесткие требования съехать и риск остаться без света и тепла стали для них шоком.

Сейчас в Торговых рядах работают почти пятьдесят предпринимателей. После первых тревожных сигналов инициативная группа бизнесменов обратилась в правительство региона.

Реакция властей

Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области вмешалось в ситуацию и дало официальный комментарий в Telegram-канале губернатора Павла Малкова. Там напомнили: решение суда о расторжении договора аренды помещений в Торговых рядах пока не вступило в законную силу. Сначала нужно дождаться рассмотрения апелляции 16 декабря. По оценке ведомства, с учетом всех процессуальных сроков выселить арендаторов и субарендаторов до конца 2025 года не успеют. Людей заверили: до конца года их из здания не выгонят.

Ксения Паначева отмечает, что предпринимателям важно просто доработать сезон.

«Нам важно выполнить свои обещания перед клиентами и доработать в здании хотя бы до конца новогодних и рождественских праздников», — говорит она.

В ДОМ.РФ тем временем дают еще одну важную деталь. После того как решение Арбитражного суда вступит в законную силу, все третьи лица — то есть арендатор и субарендаторы — смогут обратиться в ДОМ.РФ или сразу в суд с просьбой об отсрочке исполнения решения. Фактически это шанс выиграть немного времени.

Это означает, что предприниматели при удачном раскладе смогут продолжить работу в Торговых рядах до момента, когда объект действительно выставят на торги. За это время у них появится возможность найти новые площадки для бизнеса. В службе внешних коммуникаций ДОМ.РФ уточняют: после завершения всех судебных процедур и проведения торгов по вопросам аренды уже придется общаться с новым собственником исторического здания Торговых рядов.