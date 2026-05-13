В Рязани 14 мая без воды останутся жители 7 улиц

В связи с проведением плановых ремонтных работ на водопроводе в Рязани, 14 мая 2026 года с 09:00 до 17:00 будет временно прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Пугачева, д. 15;
- ул. Рытикова, д. 18/32;
- ул. Телевизионная, д. 21;
- ул. Трудовая, д. 24/38;
- ул. Гагарина, д. 87;
- ул. Черновицкая, д. 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 6 корп. 2, 6 корп. 3;
- ул. Стройкова, д. 65, корп. 2 (МБДОУ Детский сад №85).
Жителям указанных домов рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас воды.
Подача воды будет возобновлена после завершения работ.