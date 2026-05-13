Фото: Кадр из фильма "Граф Дракула"
Новости мира

На 100-м году жизни умер актер из «Графа Дракулы» и «Девятых врат» Джек Тейлор

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В возрасте 99 лет ушёл из жизни известный американский и испанский актёр Джек Тейлор. О его смерти сообщило издание Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter. Последние 60 с лишним лет артист провёл в Испании, которая стала для него вторым домом.

Джек Тейлор прославился благодаря ролям в культовых фильмах жанров ужасы и фэнтези. Его фильмография включает работы с величайшими режиссёрами XX века:

Продолжение после рекламы
  • «Граф Дракула» (1970) — культовый фильм ужасов с Кристофером Ли.
  • «Конан-варвар» (1982) — он исполнил роль жреца.
  • «1492: Завоевание рая» (1992) — историческая драма Ридли Скотта.
  • «Девятые врата» (1999) — мистический триллер Романа Полански, где он сыграл коллекционера антикварных книг.
  • «Призраки Гойи» (2006) — историческая драма Милоша Формана.

Настоящее имя актёра — Джордж Браун Рэндалл. Он родился 21 октября 1926 года. В начале 1950-х он отправился покорять Голливуд и даже успел сняться в телепередаче с самой Мэрилин Монро в 1953 году. Однако большого успеха в США не добился.

Осознав это, молодой артист переехал в Мексику, где быстро выучил испанский язык и начал активно сниматься в кино и играть в театре. Именно этот шаг открыл ему дорогу к мировой славе, особенно в европейском кинематографе.

Джек Тейлор продолжал работать до глубокой старости. Его последней работой стала роль в фильме «Свободный буфет» в 2025 году. Незадолго до смерти он успел опубликовать мемуары под названием «Мои 100 лет кино», в которых рассказал о своей насыщенной жизни и встречах с легендами большого экрана.

Популярные материалы

Общество

Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...
Новости России

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки в Москве

Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь.
Политика

Аналитик Кнутов объяснил подоплеку слов Путина о скором завершении СВО

Путин дал понять: СВО подходит к концу. Но военный аналитик Юрий Кнутов уверен — без реальных побед на поле боя мирный договор с Украиной останется фантастикой. Тактическое ядерное оружие может стать инструментом, который заставит Запад поверить в российскую решимость.
Новости кино и ТВ

Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Происшествия

Водитель «Тойота Ленд Крузер Прадо» погиб в ДТП в Рязанской области

46-летний житель Касимовского округа, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», не справился с рулевым управлением и совершил съезд в левый по ходу своего движения кювет с последующим опрокидыванием.  

Темы

Новости мира

В Британии заявили, что библейское пророчество об Армагеддоне начало сбываться

Река Евфрат в Ираке начала стремительно мелеть, что, согласно библейским текстам, является одним из признаков начала Армагеддона.
Общество

В Рязани 14 мая без воды останутся жители 7 улиц

В связи с проведением плановых ремонтных работ на водопроводе в Рязани, 14 мая 2026 года с 09:00 до 17:00 будет временно прекращена подача холодной воды.
Культура и события

В Рязани пройдёт большой фестиваль уличной еды

В субботу, 16 мая, на Лыбедском бульваре в Рязани состоится большой Фестиваль уличной еды. Это событие станет яркой частью программы Большого пешеходного маршрута и обещает быть по-настоящему вкусным и весёлым.
Интересное

Доверяй интуиции, но не теряй голову: гороскоп на 14 мая

14 мая - день перемен, неожиданных поворотов и важных решений. Звёзды советуют: доверяйте интуиции, но не теряйте голову.
Общество

Здание Торговых рядов в Рязани продано за 275 млн рублей компании из Владивостока

В аукционе приняли участие две компании: ООО «Пассаж» и ООО «ПСК». Победу одержала компания «ПСК» из Владивостока, предложив за объект рекордную сумму — 274 999 902 рубля.
Происшествия

В Сараевском районе 59-летнего мужчину будут судить за хранение 1,2 кг конопли

В октябре 2025 года обвиняемый обнаружил на участке открытой местности кусты дикорастущей конопли. Мужчина собрал части растений и стал хранить их по месту своего жительства для личного употребления.
Общество

В Рязани стартовал сезонный покос травы и обработка от клещей

В Рязани начался сезонный покос травы. Бригады управления по делам территорий вышли на городские объекты, чтобы привести в порядок газоны в скверах, на бульварах и вдоль тротуаров.
Происшествия

В Рязани суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за кражу, разбой и убийство

В ходе судебного заседания было установлено, что в октябре 2022 года обвиняемый, зная о наличии металлических конструкций на территории садоводческого некоммерческого товарищества, решил их украсть для последующей сдачи в пункт приёма металлолома.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье