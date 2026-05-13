На 100-м году жизни умер актер из «Графа Дракулы» и «Девятых врат» Джек Тейлор

В возрасте 99 лет ушёл из жизни известный американский и испанский актёр Джек Тейлор. О его смерти сообщило издание Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter. Последние 60 с лишним лет артист провёл в Испании, которая стала для него вторым домом.

Джек Тейлор прославился благодаря ролям в культовых фильмах жанров ужасы и фэнтези. Его фильмография включает работы с величайшими режиссёрами XX века:

Продолжение после рекламы

«Граф Дракула» (1970) — культовый фильм ужасов с Кристофером Ли.

«Конан-варвар» (1982) — он исполнил роль жреца.

«1492: Завоевание рая» (1992) — историческая драма Ридли Скотта.

«Девятые врата» (1999) — мистический триллер Романа Полански, где он сыграл коллекционера антикварных книг.

«Призраки Гойи» (2006) — историческая драма Милоша Формана.

Настоящее имя актёра — Джордж Браун Рэндалл. Он родился 21 октября 1926 года. В начале 1950-х он отправился покорять Голливуд и даже успел сняться в телепередаче с самой Мэрилин Монро в 1953 году. Однако большого успеха в США не добился.

Осознав это, молодой артист переехал в Мексику, где быстро выучил испанский язык и начал активно сниматься в кино и играть в театре. Именно этот шаг открыл ему дорогу к мировой славе, особенно в европейском кинематографе.

Джек Тейлор продолжал работать до глубокой старости. Его последней работой стала роль в фильме «Свободный буфет» в 2025 году. Незадолго до смерти он успел опубликовать мемуары под названием «Мои 100 лет кино», в которых рассказал о своей насыщенной жизни и встречах с легендами большого экрана.