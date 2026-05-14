В Рязани восьмилетний самокатчик попал в больницу после ДТП на улице Березовой

В среду, 13 мая, в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя электросамоката. В результате столкновения с иномаркой восьмилетний ребёнок получил травмы, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительной информации Госавтоинспекции, инцидент случился примерно в 13:20 в районе дома №1Л по улице Березовой. Мальчик, управлявший электросамокатом, столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. За рулем иномарки находился 62-летний местный житель.

«В результате происшествия несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.