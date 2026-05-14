Рязань накроет субтропическая жара и грозовой фронт

Алексей Самохин
Европейская часть России остается в зоне влияния мощного циклона, который принес с собой аномально теплую и влажную воздушную массу. По прогнозам портала «Метеовести», Центральный регион, включая Рязанскую область, на ближайшую неделю окажется в климатических условиях влажных субтропиков.

Синоптики предупреждают о ежедневных ливнях и грозах, которые будут сопровождаться стремительным ростом температуры. В то время как на юге страны, в частности во Владикавказе, ожидаются опасные подтопления из-за колоссального объема осадков, в средней полосе погода приобретет черты средиземноморского курорта.

Прогноз погоды в Рязани с 14 по 20 мая

В Рязани пик дождевой активности придется на конец рабочей недели. В четверг и пятницу, 14 и 15 мая, вероятность осадков превысит 70%, а дневная температура зафиксируется на отметке +23°.

Начиная с субботы, характер погоды изменится:

  • Суббота, 16 мая: Последний день с высокой вероятностью гроз (63%), воздух прогреется до +26°.
  • Воскресенье — Вторник (17–19 мая): Осадки прекратятся, наступит период сухой и жаркой погоды. Столбики термометров поднимутся до +28…+29°, что значительно выше климатической нормы для середины мая.
  • Среда, 20 мая: В город вернется жара до +29°, которая будет сопровождаться мощным ливнем (вероятность осадков — 74%).

Атмосферное давление в начале периода будет пониженным (740 мм рт. ст.), но к началу следующей недели стабилизируется на уровне 746–747 мм рт. ст. Ветер останется умеренным, со скоростью 3–5 м/с. 

Прогноз указывает на то, что граница аномального тепла сместится далеко на север, достигая Архангельской области и Коми.

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве

Анна Казючиц выпила целую пачку седативных препаратов, после чего почувствовала сильную слабость. В её квартиру на Малой Грузинской улице была вызвана скорая помощь.
Скончался журналист и телеведущий «До и после полуночи» Владимир Молчанов

Владимир Молчанов, известный журналист, телеведущий и автор культовой программы «До и после полуночи», ушёл из жизни на 76-м году. Причиной стала длительная болезнь, с которой он боролся до последних дней.
Журналист Молчанов попал под обстрел незадолго до смерти

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов...
Подпольщик Лебедев: Россия явно готовится к длительной исторической фазе конфликта

Ранее Россия делала ставку на разовые удары по энергетике или военным объектам, но теперь её цель — системное разрушение устойчивости Украины. Эксперт говорит о переходе к войне на истощение, где ключевыми становятся логистика, аэродромы и скрытые каналы снабжения.
Во вторник начинается сезон отключения горячей воды в Рязани: список адресов на май

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в Рязани...

На ТНТ выходит новый сезон шоу «Кто куда» с Лео Канделаки и Анжеликой Стубайло 

Правила проекта просты: на один день ведущие отправляются в разные точки страны, чтобы с помощью специально подготовленных друг для друга заданий ближе познакомиться с городами и буквально погрузиться в их колорит.
Рязанцев предупредили о новых методах работы украинских ЦИПСО

Провокаторы используют социальные сети, чтобы вызвать панику и дискредитировать органы власти.
В Рязани восьмилетний самокатчик попал в больницу после ДТП на улице Березовой

Мальчик, управлявший электросамокатом, столкнулся с автомобилем Ford Mondeo. За рулем иномарки находился 62-летний местный житель.
ВС РФ нанесли рекордный комбинированный удар по объектам на Украине

За период с 13 по 14 мая Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых масштабных воздушных атак. По сообщениям военных корреспондентов и данным мониторинговых ресурсов, в налете были задействованы более 1500 беспилотников и десятки ракет различных типов.
Часть Рязани осталась без света из-за технологического нарушения

В четверг, 14 мая, в Рязани произошло отключение электроэнергии. В зону отключения попали жилые дома и объекты на семи улицах города.
Mash: Жена актёра Назарова написала в Госдуму с просьбой простить их семью 

Актриса Ольга Васильева направила письмо в Государственную Думу с просьбой разрешить им с супругом, народным артистом РФ Дмитрием Назаровым, вернуться в страну. В письме супруга звезды сериала «Кухня» утверждает, что их семья никогда не поддерживала ВСУ и не имеет отношения к оппозиции.
Ограничения на майнинг могут затронуть Рязанскую область

Рязанская область рискует попасть под полный запрет на майнинг криптовалют. Как стало известно «Коммерсанту», правительство РФ рассматривает возможность введения таких ограничений на территории всей Объединенной энергетической системы (ОЭС) Центра, в состав которой входит и наш регион.
На Московском шоссе Рязани встали троллейбусы, собралась пробка 

По словам очевидцев, собралась пробка. Наличие затруднений движения транспорта в сторону центра города подтверждает и специализированный сервис «Яндекса».

