Рязань накроет субтропическая жара и грозовой фронт

Европейская часть России остается в зоне влияния мощного циклона, который принес с собой аномально теплую и влажную воздушную массу. По прогнозам портала «Метеовести», Центральный регион, включая Рязанскую область, на ближайшую неделю окажется в климатических условиях влажных субтропиков.

Синоптики предупреждают о ежедневных ливнях и грозах, которые будут сопровождаться стремительным ростом температуры. В то время как на юге страны, в частности во Владикавказе, ожидаются опасные подтопления из-за колоссального объема осадков, в средней полосе погода приобретет черты средиземноморского курорта.

Прогноз погоды в Рязани с 14 по 20 мая

В Рязани пик дождевой активности придется на конец рабочей недели. В четверг и пятницу, 14 и 15 мая, вероятность осадков превысит 70%, а дневная температура зафиксируется на отметке +23°.

Начиная с субботы, характер погоды изменится:

Суббота, 16 мая: Последний день с высокой вероятностью гроз (63%), воздух прогреется до +26°.

Воскресенье — Вторник (17–19 мая): Осадки прекратятся, наступит период сухой и жаркой погоды. Столбики термометров поднимутся до +28…+29°, что значительно выше климатической нормы для середины мая.

Среда, 20 мая: В город вернется жара до +29°, которая будет сопровождаться мощным ливнем (вероятность осадков — 74%).

Атмосферное давление в начале периода будет пониженным (740 мм рт. ст.), но к началу следующей недели стабилизируется на уровне 746–747 мм рт. ст. Ветер останется умеренным, со скоростью 3–5 м/с.

Прогноз указывает на то, что граница аномального тепла сместится далеко на север, достигая Архангельской области и Коми.