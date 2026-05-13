ВС РФ обновили тактику воздушных атак по Украине, генерал объяснил, что происходит

Алексей Самохин
Вооруженные силы России 13 мая реализовали комплексную операцию по уничтожению военных объектов на территории Украины. Особенностью атаки стало использование маршрутов, пролегающих в непосредственной близости от границы с Белоруссией, что вызвало активное обсуждение в экспертной среде и среди представителей украинского военного ведомства. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации профильных источников, первая волна ударов была осуществлена беспилотными летательными аппаратами, за которыми последовала атака с применением крылатых и баллистических ракет воздушного и морского базирования. География прилетов охватила Киев, Одессу, Луцк, Ровно, Винницу, а также Житомирскую и Ивано-Франковскую области. Представители Минобороны Украины зафиксировали массовое движение дронов вдоль белорусской границы на удалении всего 5–10 километров, что позволило российской стороне эффективно преодолеть рубежи противовоздушной обороны противника.

Военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью пояснил, что проведение подобных массированных атак в светлое время суток свидетельствует о получении критически важных разведывательных данных. По его словам, целью стали места концентрации западной военной техники и боеприпасов, прибывших в рамках последних пакетов помощи. Попов подчеркнул, что оперативность нанесения ударов обусловлена необходимостью поразить грузы до их распределения по линии фронта.

Эксперт также отметил, что использование приграничных с Белоруссией зон не является принципиально новой схемой, однако сейчас оно приобрело особый контекст. Попов напомнил, что украинская сторона использует воздушное пространство стран Балтии и Польши для атак на российские регионы. Перенос маршрутов к границам Белоруссии создает для Киева дополнительные риски: любая ошибка украинской ПВО в этой зоне может привести к инциденту на территории суверенного государства. При этом Минск обладает достаточными средствами для жесткого ответа, включая «Орешник», комплексы «Искандер» и модернизированную авиацию.

Аналитики связывают текущую координацию действий с недавними контактами на высшем государственном уровне между Москвой и Минском. Совместное использование тактических возможностей позволяет российским силам более эффективно решать логистические и оперативные задачи в западных регионах Украины, минимизируя возможности противника по переброске резервов.

