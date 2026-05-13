Владимир Молчанов, кадр из программы «До и после полуночи»
Новости кино и ТВ

Журналист Владимир Молчанов незадолго до смерти потерял дочь

Алексей Самохин
На 76-м году жизни скончался прославленный телеведущий и журналист Владимир Молчанов. Создатель культовой программы «До и после полуночи» последние годы боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Состояние мэтра отечественного эфира осложнилось недавней семейной потерей — смертью единственной дочери Анны. Об этом пишет Starhit.

Владимир Молчанов ушел из жизни в медицинском учреждении 11 мая. Продолжительная борьба с раком и перенесенная пять лет назад трансплантация печени серьезно подорвали его силы. Только за минувший год журналиста госпитализировали пять раз из-за хронических проблем с пищеварительной системой.

В последнее десятилетие Молчанов практически не участвовал в светской жизни, сделав исключение лишь для юбилейного интервью в проекте «Мой герой». Публика видела его в последний раз в декабре 2025 года на прощании с основательницей телеканала «РЕН-ТВ» Иреной Лесневской. Как вспоминает журналистка Арина Бородина, несмотря на заметную физическую слабость, Молчанов счел своим долгом лично почтить память коллеги, с которой его связывали долгие годы совместной работы.

Трагическим совпадением стало то, что незадолго до собственной кончины Молчанов потерял дочь Анну. Наследница, названная в честь знаменитой теннисистки и комментатора Анны Дмитриевой, скончалась в марте. По свидетельству режиссера Ивана Цыбина, отец и дочь находились на лечении в одной больнице, что позволило Владимиру Кирилловичу попрощаться с Анной в реанимационном отделении.

Творческое наследие Владимира Молчанова неразрывно связано с передачей «До и после полуночи». Это шоу кардинально изменило облик советского телевидения, предложив зрителю живой авторский диалог вместо строгого дикторского чтения. Бархатный голос и уникальная манера подачи информации сделали Молчанова символом новой эпохи в СМИ.

После ухода из флагманского проекта в 1991 году журналист на время покидал эфир, а по возвращении принципиально отказывался от участия в политических ток-шоу. Завершив телевизионную карьеру в середине 2010-х, он критически отзывался о векторах развития современной журналистики.

Личная жизнь Молчанова была образцом постоянства. Со своей супругой Консуэло Сегурой он познакомился еще в студенчестве в МГУ. Их союз продлился более полувека, до самой смерти Консуэло в 2022 году, что стало для ведущего невосполнимой утратой. У Владимира Молчанова остался внук Дмитрий.

Новости кино и ТВ

