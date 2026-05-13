Анна Седокова, фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Анна Седокова снова начала заикаться после съёмок в «Мастере игры»

Алексей Самохин
Телеканал ТНТ представил новых звездных героев второго сезона психологического реалити-шоу «Мастер игры» (16+). Испытать прочность своей психики и умение распознавать ложь предстоит певице Анне Седоковой и титулованному спортсмену, актеру Торнике Квитатиани.

Ранее артисты уже дважды пересекались на съемках проектов серии «Выжить в…» — в Дубае и Самарканде. Несмотря на первоначальные разногласия, именно Квитатиани убедил исполнительницу присоединиться к «Битве сезонов», а теперь их пути сошлись в пространстве сложной психологической игры.

Формат проекта подразумевает полное погружение в атмосферу манипуляций, созданную таинственным Мастером. Участникам необходимо сохранять самообладание и эффективно использовать навыки маскировки, чтобы побороться за главный приз в размере 10 миллионов рублей.

По признанию Торнике Квитатиани, «Мастер игры» кардинально отличается от привычных реалити-шоу. Артист отметил необычный состав участников, который он сравнил с «винегретом», объединившим совершенно разных людей. Своей основной задачей на проекте Квитатиани назвал сохранение человеческого лица и репутации в условиях жесткой конкуренции.

Торнике Квитатиани, фото: ТНТ

Анна Седокова также сообщила, что приняла предложение об участии не сразу. Певица опасалась, что ей будет сложно в проекте, где поощряется обман. Однако позже она расценила это как возможность показать зрителям свое истинное лицо. Седокова подчеркнула экстремальный эмоциональный накал съемок, признавшись, что стресс спровоцировал у нее возвращение детского недуга — заикания.

Особое внимание певица уделила участию в проекте известных экстрасенсов Максима Левина и Влада Череватого. По ее словам, их работа и влияние на эмоциональное состояние других игроков стали для нее настоящим потрясением.

Помимо Седоковой и Квитатиани, за победу во втором сезоне будут бороться блогеры Любятинка и Женя Кривцова, адвокат Михаил Терехин, предприниматель Курбан Омаров, музыкант Антоний Толмацкий и другие медийные персоны.

