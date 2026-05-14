Прокуратура проверила темпы строительства нового моста через Оку под Рязанью

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов проконтролировал ход работ на объекте. Выездное совещание прошло с участием заказчика — «Дирекции дорог Рязанской области» — и представителей подрядной организации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Новый мостовой переход через Оку возводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект является одним из ключевых для региона, так как должен разгрузить существующую транспортную сеть.

В ходе проверки Александр Аллахвердов оценил качество текущих работ и их соответствие установленным срокам. Особое внимание уделили строительным материалам: прокуратура проверила их на соответствие нормативным требованиям.

Надзорное ведомство продолжит следить за строительством. Ход работ и результаты каждого этапа находятся на постоянном контроле прокуратуры района до момента сдачи объекта в эксплуатацию.