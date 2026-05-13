Синоптик рассказал, когда в Москве начнётся метеорологическое лето

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве есть вероятность начала метеорологического лета уже сегодня, 13 мая. Это связано с тем, что ночная температура составила плюс 13,2 градуса, и ожидается, что среднесуточный показатель может превысить 15-градусную отметку.
Синоптик также отметил, что вчерашний день в Москве, 12 мая, оказался более холодным, чем ожидалось, и положительная температурная аномалия, накопленная с момента первой попытки метеорологического лета утвердиться в городе, обнулилась.