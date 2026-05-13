В июне 2026 года россиян ожидают длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Этот день выпадает на пятницу, что позволяет насладиться трехдневными выходными с 12 по 14 июня, пишут РИА Новости.
Календарь выходных и рабочих дней
- Праздничный день: 12 июня (пятница) — День России.
- Длинные выходные: с 12 по 14 июня (пятница — воскресенье).
- Сокращённый рабочий день: 11 июня (четверг) будет сокращён на 1 час.
- Рабочих дней: 21.
- Выходных и праздничных дней: 9 (8 стандартных + 1 праздничный).
Праздники в июне
В июне отмечаются несколько праздников, но только День России является государственным выходным. Другие праздники, такие как День защиты детей и День молодежи, не всегда являются выходными днями.
Региональные праздники
В некоторых регионах России также могут быть объявлены дополнительные выходные:
- 14 июня — День основания Севастополя (выходной переносится на 15 июня).
- 21 июня — День национального праздника Ысыах в Якутии (выходной переносится на 22 июня).
- 24 июня — День Чувашской республики (выходной).
Когда выгодно брать отпуск в июне
Июнь не считается самым выгодным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Однако, если вы планируете отпуск, лучше всего захватить праздничный день 12 июня. Это позволит вам продлить время отдыха, не тратя дополнительные отпускные дни. Оптимальные периоды для отпуска: с 8 по 11 или с 15 по 18 июня.
