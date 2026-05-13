В июне 2026 года россиян ожидают длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Этот день выпадает на пятницу, что позволяет насладиться трехдневными выходными с 12 по 14 июня, пишут РИА Новости.

Календарь выходных и рабочих дней

Праздничный день : 12 июня (пятница) — День России.

: 12 июня (пятница) — День России. Длинные выходные : с 12 по 14 июня (пятница — воскресенье).

: с 12 по 14 июня (пятница — воскресенье). Сокращённый рабочий день : 11 июня (четверг) будет сокращён на 1 час.

: 11 июня (четверг) будет сокращён на 1 час. Рабочих дней : 21.

: 21. Выходных и праздничных дней: 9 (8 стандартных + 1 праздничный).

Праздники в июне

В июне отмечаются несколько праздников, но только День России является государственным выходным. Другие праздники, такие как День защиты детей и День молодежи, не всегда являются выходными днями.

Продолжение после рекламы

Региональные праздники

В некоторых регионах России также могут быть объявлены дополнительные выходные:

14 июня — День основания Севастополя (выходной переносится на 15 июня).

— День основания Севастополя (выходной переносится на 15 июня). 21 июня — День национального праздника Ысыах в Якутии (выходной переносится на 22 июня).

— День национального праздника Ысыах в Якутии (выходной переносится на 22 июня). 24 июня — День Чувашской республики (выходной).

Когда выгодно брать отпуск в июне

Июнь не считается самым выгодным месяцем для отпуска с финансовой точки зрения. Однако, если вы планируете отпуск, лучше всего захватить праздничный день 12 июня. Это позволит вам продлить время отдыха, не тратя дополнительные отпускные дни. Оптимальные периоды для отпуска: с 8 по 11 или с 15 по 18 июня.

Часто задаваемые вопросы

Как отдыхаем в июне 2026 года?

В июне 2026 года стандартные выходные приходятся на субботы и воскресенья, а также добавляется праздничный день 12 июня.

Сколько выходных дней в июне 2026?

В июне 2026 года будет 9 выходных дней: 8 стандартных и 1 праздничный.

Будут ли длинные выходные?

Да, в 2026 году длинные выходные будут с 12 по 14 июня.

Когда лучше брать отпуск в июне?

Оптимально брать отпуск, захватывая праздничный день 12 июня, чтобы увеличить продолжительность отдыха.

Есть ли сокращенные дни в июне?

Да, 11 июня будет сокращённым рабочим днём.