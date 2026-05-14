Mash: Жена актёра Назарова написала в Госдуму с просьбой простить их семью 

Актриса Ольга Васильева направила письмо в Государственную Думу с просьбой разрешить им с супругом, народным артистом РФ Дмитрием Назаровым, вернуться в страну. В письме супруга звезды сериала «Кухня» утверждает, что их семья никогда не поддерживала ВСУ и не имеет отношения к оппозиции.

По информации Mash, в покаянном письме Васильева подробно описала творческие заслуги мужа и подчеркнула его преданность российской сцене. По словам актрисы, за границей состояние здоровья 68-летнего Назарова ухудшилось из-за тоски по родине и неудовлетворительного уровня европейского сервиса.

«Медицина во Франции оказалась значительно хуже российской, врачи менее профессиональны, а отсутствие работы и привычной среды только усугубляет самочувствие», — отмечается в сообщении со ссылкой на содержание письма.

Васильева также прокомментировала увольнение супруга из МХТ имени А. П. Чехова. По её версии, уход из театра был вынужденным и связан с конфликтами с новым руководством, а не с политической позицией артиста. Она утверждает, что Назарова якобы планомерно «выживали» из труппы из-за его независимого характера.

Одной из вероятных причин желания вернуться эксперты называют финансовые трудности. По имеющимся данным, пара была вынуждена продать свою квартиру площадью 60 квадратных метров в Каннах за 495 тысяч евро. Концертная деятельность Назарова за рубежом не приносит ожидаемого дохода: залы заполняются лишь наполовину, а основной досуг артистов теперь ограничивается посещением украинских ресторанов и написанием стихов.

«Мы обратились к Ольге за комментарием — Васильева посоветовала Mash «искать заработок» в другом месте», — пишут журналисты.

Напомним, Дмитрий Назаров и Ольга Васильева покинули Россию в начале 2023 года после публичных высказываний, критикующих проведение специальной военной операции. В апреле 2026 года стало известно о попытках артистов восстановить связи с российскими официальными структурами.