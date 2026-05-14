ВС РФ нанесли рекордный комбинированный удар по объектам на Украине

За период с 13 по 14 мая Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых масштабных воздушных атак. По сообщениям военных корреспондентов и данным мониторинговых ресурсов, в налете были задействованы более 1500 беспилотников и десятки ракет различных типов.

Как сообщает военный эксперт Александр Коц, операция проходила в несколько этапов. В ночь на 13 мая была проведена «разведка боем» с использованием 139 дронов-приманок типов «Гербера», «Италмас» и «Пародия» для вскрытия позиционных районов ПВО. Днем 13 мая последовала массированная волна из 753 БпЛА «Герань-2», атаковавших объекты в 14 областях Украины.

Основной этап операции пришелся на ночь 14 мая. На фоне истощения боекомплекта украинских зенитных комплексов российская сторона применила 56 ракет, включая гиперзвуковые «Кинжалы», крылатые Х-101 и баллистические «Искандер-К».

По предварительным данным, целями ударов стали:

Киев: объекты в Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах;

Энергетика: поражены узлы в Полтавской, Харьковской и Закарпатской (Свалява) областях;

Логистика: железнодорожный узел в Луцке и портовая инфраструктура Одесской области;

Военные объекты: склады боеприпасов и пункты дислокации в Кривом Роге, Хмельницком, Житомире и Николаеве.

«Тактика последовательного подавления ПВО позволила ракетам заходить на цели с разных азимутов практически беспрепятственно. Основной удар пришелся по Киеву и Кременчугу в момент, когда возможности перехвата были на нуле», — отмечает Коц.

В результате атаки в ряде регионов Украины зафиксированы серьезные повреждения энергетической инфраструктуры и складов с западным вооружением. Официально Министерство обороны РФ в своих сводках подчеркивает, что удары наносятся исключительно по объектам, обеспечивающим военный потенциал противника.