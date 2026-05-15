Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ.

Беспилотная опасность была объявлена в регионе 14 мая в 23:05. После этого в 01:08 и в 03:21 приходили сообщения о сохранении опасности.

Несколько взрывов жители Рязани услышали в районе трёх часов ночи. В городе работало ПВО.

Первая официальная информация появилась от губернатора Рязанской области Павла Малкова.

«Работает ПВО. К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий, — написал глава региона.

— По предварительным данным, есть пострадавшие. Идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы».

На момент публикации материала, беспилотная опасность продолжает действовать. Работники оперативных служб устраняют последствия террористической атаки.