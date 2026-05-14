Сафронов раскрыл правду о наследстве журналиста Молчанова

Телеведущий, автор передачи «До и после полуночи» Владимир Молчанов жил скромно и не оставил многомиллионное наследство, рассказал «МК» его друг, художник Никас Сафронов.

Ранее СМИ писали, что журналист владел огромным состоянием и множеством объектов недвижимости.

«Это все глупости и абсолютнейшая неправда. Полная чушь! Никакого многомиллионного состояния у него, конечно же, не было. Как я уже говорил, он жил скромно, без пафоса», — заявил Сафронов.

Художник уточнил, что у телеведущего была небольшая квартира в композиторском доме на улице Чаянова в Москве и загородный домик в Рузе.

«Совершенно обычный деревянный дом, очень скромный, без какой-либо помпезности. Возможно, ведущий такого уровня, как Молчанов, мог бы иметь многомиллионное состояние, но это не про него», — добавил он.

Издание предположило, что наследство журналиста достанется внуку, который продолжает его дело и работает на телевидении.

О смерти Молчанова после продолжительной болезни стало известно в ночь на 13 мая, ему было 75 лет.

Творческое наследие журналиста неразрывно связано с передачей «До и после полуночи». Это шоу кардинально изменило облик советского телевидения, предложив зрителю живой авторский диалог вместо строгого дикторского чтения.