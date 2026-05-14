В Махачкале воспитатели отрезали девочке палец и спрятали его в колготки

Воспитатели из Махачкалы отрезали палец трехлетней девочке, которая прищемила его дверью, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана.

Жуткий случай произошел в прошлую пятницу в детском саду № 22. При этом сотрудницы не стали вызывать скорую, а тайно положили оторванный мизинец в колготки. Его нашли шокированные родители ребенка.

«По предварительной версии, дверью сначала прищемило, мизинец начал отрываться, а воспитатели его уже дорезали», — пояснили правоохранители.

Ребенка отвезли в больницу, но восстановить палец не удалось. Двух воспитательниц и няню арестовали. Адвокат Вадим Багатурия рассказал NEWS.ru, что женщинам грозит до пяти лет тюрьмы, если их действия признают умышленным причинением вреда здоровью средней тяжести.

Также детсаду предстоит возместить все расходы на лечение ребенка и выплатить компенсацию морального вреда.