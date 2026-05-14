В ночь на 14 мая 2026 года Вооружённые силы РФ провели одну из самых масштабных атак по военной и критической инфраструктуре Украины. По предварительным данным, в операции задействовали более 1200 беспилотников и свыше 60 ракет различных типов, включая гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Атака началась еще во второй половине дня 13 мая. Первой волной в воздушное пространство Украины вошли ударные беспилотники «Герань». По информации источников, дроны следовали по новым маршрутам, в том числе в 5–10 километрах от государственной границы с Республикой Беларусь.

Ближе к вечеру и в ночь на 14 мая к атаке подключилась ракетная составляющая. По имеющимся сведениям, в комбинированном ударе были использованы:

32 крылатые ракеты Х-101;

22 баллистические ракеты «Искандер-М»;

семь крылатых ракет «Искандер-К»;

три гиперзвуковых аэробаллистических ракеты «Кинжал».

Перед основным налётом российские силы нанесли превентивные удары по семи украинским аэродромам, включая Мартыновку, Долгинцево и Миргород. Это позволило блокировать авиацию противника и снизить эффективность работы систем ПВО.

Основные удары пришлись на Киев и Киевскую область. Зафиксированы попадания по складам боеприпасов и хранилищам топлива. В самом Киеве поражено здание бизнес-центра, где располагался кол-центр, работавший в интересах украинских спецслужб. Также уничтожена тренировочная база спецназа в районе аэропорта Борисполь.

Координатор Николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о поражении защищённого подземного узла коммуникаций на севере украинской столицы. По его словам, объект находился под территорией одного из образовательных учреждений. Кроме того, зафиксированы прилёты в районе элитных домовладений на искусственных островах Днепра под Киевом.

Мнение эксперта

Военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов отмечает, что удар был нанесён на опережение. По его словам, противник планировал использовать недавнее затишье для подготовки дестабилизирующих ударов по центральным регионам России.

«Удар был комбинированный — широко использовались «Герани», ракеты «Искандер-М» и крылатые ракеты. Это затруднило действия ПВО Украины и позволило поразить практически все намеченные цели. Уничтожение беспилотников и крылатых ракет «Фламинго» позволило значительно сократить ущерб, который готовил противник», — подчеркнул Юрий Кнутов.

Эксперты связывают массированную атаку с попытками Киева втянуть в конфликт соседние государства и затянуть боевые действия. В частности, упоминания о маршрутах дронов вблизи белорусской границы расцениваются как провокация.

Несмотря на результативность удара, специалисты прогнозируют дальнейшую эскалацию из-за наращивания поставок западного вооружения. В частности, речь идёт о передаче Украине крупных партий беспилотников из Великобритании и Германии.

«Поставки из-за рубежа идут мощные и только усиливаются. Министр обороны Германии Писториус недавно посетил Украину. Вероятнее всего, с ним договорились о поставках дронов — аналогов наших «Гераней». Кроме того Великобритания пообещала поставить Украине 120 тысяч дронов. Разные страны с удовольствием вносят свой вклад в эскалацию военного конфликта в надежде то, что Россия рухнет и им удастся поживиться за счёт её раздела, контрибуций, репараций и так далее», — считает Кнутов.