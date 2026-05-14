Виновника смертельного ДТП с маршруткой под Рязанью приговорили к принудительным работам 

Рыбновский районный суд вынес приговор 55-летнему жителю Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, которое привело к гибели человека и массовым травмам. Речь идет о столкновении грузовика и пассажирского транспорта на трассе М-5 «Урал».

Авария произошла в июле 2024 года. Водитель грузового седельного тягача сильно разогнался и решил проскочить регулируемый перекресток на красный свет. В этот момент на дорогу выехал автобус с людьми. Избежать удара не удалось: многотонная машина на скорости протаранила салон маршрутки с пассажирами.

Итог невнимательности водителя оказался тяжелым. Одна женщина скончалась на месте от полученных ран. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести. На суде мужчина не стал отрицать вину и заявил, что полностью раскаивается в случившемся.

Суд учел позицию обвиняемого при вынесении наказания. Ближайшие два года виновник проведет на принудительных работах. При этом 10% его зарплаты будут удерживать в пользу государства. Также осужденному запретили садиться за руль в течение двух лет после отбытия основного срока.