Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова стали участниками второго сезона реалити-шоу ТНТ «Большой куш» 

В Бангкоке стартовали съёмки второго сезона дерзкого и азартного реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+), где 12 звёздных пар вновь оказались затянуты в интересную игру в духе лучших голливудских блокбастеров. Их ждут невероятные интриги, хитрые повороты сюжета, подставы, стратегии и целый спектр эмоций. Ведущие шоу — Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

По правилам игры, в начале проекта каждая пара получает по чемодану, но только в одном из них спрятаны 10 миллионов, десять других пусты, а один таит чёрную метку — билет на вылет. Задача пар — выбрать правильный чемодан и остаться на проекте!

Константин Обухов, генеральный продюсер проекта «Большой куш»: «Второй сезон «Большого куша», однозначно, будет звёздным, скандальным и непредсказуемым. Съёмки только стартовали, а у нас уже были и слёзы, и конфликты. Слава Богу, мордобоев пока не было, но у нас девушек больше, поэтому их и не будет, хотя на сильно повышенных тонах уже разговаривали. В этом сезоне будут люди, которых вы ни разу не видели в реалити, и больше вряд ли когда-то увидите, потому что они согласились только на такой формат».

Новичками реалити, дебют которых состоится именно в «Большом куше», станут популярные молодые актёры фильма «Твое сердце будет разбито» Даниэль Вегас и Маргарита Дьяченкова.

Даниэль Вегас, актёр, участник шоу: «Для нас с Марго “Большой куш” не про то, как обыграть других, а про умение остаться собой и не потерять друг друга. Первые дни были непростые. Но мы вместе. И это главное».

Маргарита Дьяченкова, актриса, участница шоу: «Мы с Даней приехали сюда, можно сказать, почти чужими друг другу людьми. Да, мы снимались вместе, но между нами не было какой-то настоящей дружбы. А здесь Даня стал для меня настоящим другом. И я сказала ему, что так сильно, как я ошибалась в нем, я не ошибалась ни в ком. Когда я ехала сюда, я вообще хотела отказаться от шоу, потому что не верила, что этот человек сможет стать для меня опорой, поддержкой, верным соратником, боевым другом. Но когда я увидела, насколько Даня меня слышит, как он поддерживает меня в сложные моменты, буквально вытаскивает из очень тяжелых психологических состояний, я поняла, что это потрясающий партнер».