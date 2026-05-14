В Рязанской области женщина на велосипеде ограбила магазин

В городе Спас-Клепики полицейские по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в ограблении магазина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ОМВД России РФ «Клепиковский» обратилась продавец расположенного в городе Спас-Клепики магазина и сообщила, что неизвестная пыталась похитить из торгового зала товары. Посетительница набрала 2 пакета мясных деликатесов, а на кассе оплатила только 5 бутылок пива, которые были выложены поверх других товаров.

Продолжение после рекламы

Продавцы попытались остановить женщину и потребовали, чтобы она оплатила покупки. Тогда злоумышленница с угрозами вышла на улицу и уехала на велосипеде.

На адрес немедленно выехали оперативники уголовного розыска. Очевидцы ограбления описали внешность дерзкой покупательницы и указали направление, в котором она скрылась.

Оперативники обследовали улицы райцентра и задержали подозреваемую — 28-летнюю местную жительницу.

По предварительной информации, женщина дома с мужем употребляла спиртное. Когда алкоголь закончился, она села на велосипед и отправилась в магазин. По пути у нее созрел план, как сэкономить и принести домой не только спиртное, но и мясные закуски. Женщина выбрала магазин, который находится подальше от ее дома. Там она набрала в пакеты мясные деликатесы, 2 бутылки водки, а сверху замаскировала 5 полуторалитровыми бутылками пива. Пиво женщина оплатила и двинулась к выходу, но продавщица раскрыла ее уловку. Работники магазина пытались остановить злоумышленницу и вызвали полицию. Угрожая расправой и пожертвовав пакетами с добычей, за которые ее удерживали продавцы, грабительница выбежала на улицу и пыталась скрыться на велосипеде, но ее разыскали.

Следователь полиции возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой грозит до 4 лет лишения свободы.