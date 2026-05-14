Медицина

Около 600 тысяч рязанцев получили медицинские консультации в Центрах здоровья

Алексей Самохин
Около 600 тыс. человек получили медицинские консультации в Центрах здоровья. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. 

В регионе функционирует шесть Центров здоровья: на базе ОКБ в Рязани, Шиловской, Скопинской, Ряжской, Касимовской и Сасовской районных больниц. Они ведут свою работу с 2012 года. За это время в Центрах здоровья медицинскую помощь и консультации, в том числе индивидуальные планы по здоровому образу жизни, получили около 600 тысяч человек.

Задача Центров состоит в обследовании граждан с целью оценки функциональных и адаптивных резервов организма, а также выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного употребления алкоголя и риска потребления наркотических средств без назначения врача и многих других показателей здоровья. По результатам данного обследования посетителям проводится индивидуальное консультирование по вопросам ведения здорового образа жизни, включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, режиму сна, управлению стрессами и пр.

Кроме того, специалисты центров здоровья принимают участие в проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. С 2025 года Центры дооснащаются новым медицинским оборудованием и готовятся к реализации новых задач по оказанию необходимой помощи пациентам.

