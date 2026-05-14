В Рязани судимый за угон мужчина попался на краже электровелосипеда 

В Рязани полицейские оперативно раскрыли кражу электровелосипеда. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратилась 42-летняя местная жительница и сообщила о краже дорогостоящего и относительно нового электровелосипеда, которым пользовался ее сын.

Как выяснили полицейские, днем молодой человек катался на велосипеде и, приехав к своему дому на улице Бирюзова, ненадолго оставил его во дворе. Юноша понадеялся, что электровелосипед – техническая новинка, и для начала движения на нем нужно сделать некоторые манипуляции, неизвестные большинству людей. Но вскоре он обнаружил, что велосипеда на месте нет.

Сотрудники уголовного розыска в короткий срок установили, что к краже причастен 39-летний работник одной из организаций, ранее судимый за угон автомобиля и нарушение правил дорожного движения. Оперативники задержали рязанца и изъяли у него похищенный электровелосипед.

Как выяснилось, прохожий случайно увидел оставленный во дворе велосипед и воспользовался ситуацией. Неплохо разбираясь в технике, злоумышленник быстро активировал двигатель и уехал. Сначала он просто катался по городу, а затем начал поиск людей, готовых по сходной цене купить чужое имущество, но был задержан полицейскими.

Следователем ОМВД России по Московскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.