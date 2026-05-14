Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ покажет боевик «Извозчик» с Евгением Миллером и Марией Пироговой

Алексей Самохин
В понедельник, 18 мая, на телеканале НТВ состоится премьера многосерийного боевика «Извозчик» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Выйдя из тюрьмы, незаконно осуждённый следователь Юрий Алданов старается начать жизнь с чистого листа, открыв фирму по грузоперевозкам. Однако старое дело, из-за которого он оказался за решёткой, никак не отпускает: Алданов начинает новое расследование, попутно наживая себе ещё более опасных врагов. Главные роли в сериале исполнили Евгений Миллер, Мария Пирогова и Глеб Шевнин.

Продолжение после рекламы

Юрий Алданов (Евгений Миллер) – опытный следователь с 15-летним стажем работы в УГРО. В ходе расследования заказного убийства он выходит на преступную группировку, которой руководит влиятельный замначальника псковского СОБРа Ильин (Андрей Аверьянов). Но завести дело так и не удаётся – Алданова подставляют, и он оказывается за решёткой. Выйдя из тюрьмы Юрий узнаёт, что его жена Ирина (Марина Коняшкина) ушла к другу семьи адвокату Лебедеву (Иван Шибанов), а вся прошлая жизнь пошла под откос.

Евгений Миллер: «Несмотря на то, что мы не использовали какой-то сложный грим и не добавляли внешние изменения, для этой роли мне необходимо было сильно перестроится внутренне, полностью поменять характер и манеру поведения. Это было сложно, но очень интересно!»

Чтобы начать жизнь с чистого листа Алданов организует фирму по грузоперевозкам ООО «Извозчик», но жажда справедливости его не отпускает. Юрий знакомится с бывшей женой крупного бизнесмена Анной (Мария Пирогова), которая просит помочь найти пропавшего брата Пашу (Глеб Шевнин). Оказывается, его исчезновение связано с давним делом Алданова, и теперь героям предстоит разобраться, кто на самом деле управляет криминальной сетью города.

Глеб Шевнин: «Сериал продвигает такую мысль: пока мы живы — все проблемы решаемы. Проект учит стойкости и, наверное, мужеству. Что иногда нужно чувства свои отложить в сторону и просто действовать, как бы больно тебе ни было. И если ты действуешь — всё получится. Не может быть, чтоб не получилось. Паша – авантюрист и раздолбай, в котором талант создавать проблемы успешно сосуществует с талантом их решать. Пусть не всегда законно, не всегда честно, создавая ещё большие проблемы, но решать. Он вообще очень одарённый парень, однако не всё в его жизни способствовало тому, чтобы развивать способности в пределах закона. Сериал цепляет дуэтом двух крутых парней: первый – сосредоточенный, загруженный проблемами опальный следователь, второй – беспечный, наглый трикстер-гопник. В силу обстоятельств они будут вынуждены двигаться вместе».

Сергей Краснов, режиссёр-постановщик: «Конечно, в «Извозчике» не обошлось без боёв, трюков и погонь. Мы очень внимательно подходили к подобным сценам, чтобы они смотрелись максимально интересно и динамично. На площадке работали каскадёры, но наш главный герой Евгений Миллер всё делал сам: водил машину, прыгал с заборов и дрался. Глеб Шевнин и Иван Шибанов все драки также провели без дублёров. На площадке было много юмора, который помогал нам в работе и не позволял «промахнуть» какие-то сцены».

Ведущую программы «ДНК» Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительными в Москве

