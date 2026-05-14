Стартовали съёмки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые» 

Канал СТС и онлайн-кинотеатр START запустили съёмки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». Об этом сообщила пресс-служба телеканала.  

По сюжету Даша (Анастасия Сиваева), случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну (Ксения Теплова), наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника (Филипп Бледный), который не знает, как её остановить. Тем временем Лиза (Вита Корниенко) меняется местами с Дианой (Ева Смирнова), Соня (Полина Денисова) подозревает Игоря (Тимофей Кочнев) в измене, а Арина (Полина Айнутдинова) исполняет заветную мечту олигарха Федотова (Александр Олешко). 

«Рада приступить к съёмкам нового сезона и вернуться на площадку. Всё-таки финал пятого сезона подвесил интригу, разрешения которой ждут, как мне кажется, и сторонники возвращения Даши, и те зрители, которые пока не простили ей исчезновения. На сегодняшний день лично у меня сложилось впечатление, что пятый сезон разделил поклонников франшизы на два таких лагеря», — считает Анастасия Сиваева. 

«С появлением мамы, конечно, прибавилось тревог у Веника, ибо возникают ревность, попытки разобраться и примириться. В то же время у дочерей появились новые темы для споров, хитростей и размышлений, в общем, жизнь у Васильевых кипит, — говорит Филипп Бледный. — Сам я всегда жду сцен Веника с Тамарой и Борей, потому что каждый раз это попадание в немыслимые и нелепые ситуации, которые в итоге выглядят очень смешно».

