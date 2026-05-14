В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева заявила о необходимости экстренного обращения к медикам при появлении болевых ощущений в области грудной клетки. По её словам, этот симптом может свидетельствовать о развитии инфаркта миокарда.
Специалист отметила, что даже если боль вызвана менее опасными причинами, такими как межреберная невралгия или заболевания желудочно-кишечного тракта, исключить критическое состояние могут только профессионалы. Самостоятельная диагностика в таких случаях недопустима.
Врач добавила, что прибывшая бригада медиков оперативно проведёт электрокардиограмму (ЭКГ). Исследование позволит точно установить причину дискомфорта и при необходимости своевременно начать реанимационные действия.
Если обследование покажет отсутствие инфаркта, пациент сможет проконсультироваться с профильным врачом в плановом порядке на следующий день.