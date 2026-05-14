В пятницу, 15 мая, жителей Рязанской области ждет теплая, но переменчивая погода. На смену ясному небу придут кратковременные дожди, а в отдельных районах прогремят грозы.

Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +20…+25 градусов. Однако общую картину могут испортить капризы ветра.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5–10 метров в секунду. Во время грозы порывы могут усилиться до 12–15 метров в секунду.