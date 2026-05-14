Скоропостижно скончался чемпион мира по рукопашному бою Виталий Дериглазов

В четверг, 14 мая 2026 года, правительство Курской области сообщило о смерти прославленного атлета Виталия Дериглазова. Титулованный спортсмен ушёл из жизни на 43-м году.

Виталий Васильевич вошёл в историю единоборств как победитель самого первого чемпионата мира по рукопашному бою. Также в его послужном списке значится победа на первом Кубке мира и многократные триумфы на чемпионатах России.

После завершения выступлений на профессиональном ринге Дериглазов перешёл на тренерскую работу. Он основал в Курске клуб боевых единоборств «Чемпион», где занимался воспитанием молодых бойцов и популяризацией спорта в регионе.

О причинах скоропостижной смерти атлета, а также о дате и месте прощания не сообщается.