Наташа Королёва с Мелиссой Глушко появятся в новой серии «Сокровищ императора»

Телеканал ТНТ раскрыл некоторые подробности нового выпуска шоу «Сокровища императора» (16+), который покажут в воскресенье, 17 мая, в 18.00.

«Свекровь и невестка, они, если честно, не пара, не пара, не пара» — констатирует Леонид Слуцкий на мотив знаменитой песни, увидев новичков проекта. Искать приключения на свою голову с остальными участниками с новой серии будут певица Наташа Королёва со своей невесткой Мелиссой Глушко.

Насколько сильной окажется эта пара, покажет время. Но точно известно, что сильным окажется удар в ухо, случайно попавший Арине Авериной от Артёма Качера и Олега Яровинского. Между участниками разгорится конфликт, который закончится дракой.

Повлияет ли он на результат проекта, смотрите в воскресенье.