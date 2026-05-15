Экстрасенсы и лесной отшельник считают, что семья Усольцевых жива и скрывается в тайге

Семья Усольцевых, исчезнувшая в сентябре 2025 года, вероятнее всего, укрылась в заброшенной охотничьей избушке посреди непроходимой тайги. Такую версию выдвинули учредители фонда «Загадка Усольцевых», который специализируется на раскрытии странностей обыденной жизни. По их данным, полученным от экстрасенсов, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина остались живы и не получили травм.

«Мы обратились к людям с нестандартными способностями. Они утверждают, что Усольцевы уже несколько месяцев обитают в лесной хижине, отрезанной от цивилизации. Сергей заранее сделал запасы — продукты, фильмы, учебные пособия для дочери. Он расценил обстановку в мире как угрожающую и принял решение спрятать семью от опасности», — рассказали представители фонда NEWS.ru.

Вероятность выживания ранее подтвердил Оджан Наумкин — отшельник, который два десятилетия прожил в одиночестве в алтайском лесу, не покидая его границ. В интервью aif.ru он заявил, что шансы на благополучный исход существуют.

Напомним: 28 сентября 2025 года Сергей, Ирина, пятилетняя Арина и их корги Лада отправились на прогулку в район горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье и не вернулись. Поисковые группы до сих пор не обнаружили ни единого следа — ни людей, ни собаки.

Местные сообщают: в красноярской тайге сугробы всё ещё лежат выше пояса, полноценные поиски возобновятся только после таяния снега.

Данил Баталов — сын Ирины от первого брака — убеждён, что мать, отчим и сестра целы и невредимы. Он пообещал лично выйти на поиски, как только позволит погода.

Наумкин, выслушав эти слова, отметил: надежда не беспочвенна. По мнению бывалых туристов, семья могла отсидеться в охотничьей избейке — таких в лесу немало.

«Вряд ли они за раз тащили с собой месячный запас провианта… Если рядом водится дичь — возможно, добывали пищу. Но в сорокаградусный мороз без дров не выжить, даже при наличии крыши над головой. Тем не менее, вероятность, что они живы, никуда не делась», — пояснил лесной отшельник.

Сам Наумкин провёл в алтайской глуши двадцать лет. Первые годы жизни он провёл в землянке вблизи курортного городка Белокуриха вместе с родителями. Образование получал самостоятельно — по книгам и радиопередачам.

В 2013 году Наумкин обнаружил, что родители исчезли, оставив лишь короткую записку. Обратившись в полицию, он вызвал огромный общественный резонанс — двадцатилетний юноша предстал перед миром без единого документа, не зная городской жизни.

Спустя несколько месяцев родителей отыскали в Приморье. Сам Оджан вернулся в цивилизацию, а впоследствии переехал в Москву.