Милонов призвал выпускниц не реагировать на высказывания Стерлигова о папуасках

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал выпускницам и их родителям не реагировать на резкие и оскорбительные высказывания бизнесмена Германа Стерлигова, который окрестил школьниц «папуасами» из-за яркого макияжа. В интервью NEWS.ru парламентарий охарактеризовал предпринимателя как человека весьма своеобразного склада.
Ранее Милонов заявил, что считает недопустимым запрещать в школах иностранную музыку. В ближайшее время он готов внести соответствующий законопроект.
«Не могу поверить, что некоторые школы запрещают своим выпускникам танцевать на выпускных вечерах под хиты заграничной эстрады из-за странного толкования закона о защите родного языка, — написал Милонов.
— Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства».