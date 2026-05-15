Милонов призвал выпускниц не реагировать на высказывания Стерлигова о папуасках

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал выпускницам и их родителям не реагировать на резкие и оскорбительные высказывания бизнесмена Германа Стерлигова, который окрестил школьниц «папуасами» из-за яркого макияжа. В интервью NEWS.ru парламентарий охарактеризовал предпринимателя как человека весьма своеобразного склада.

«Я бы порекомендовал выпускницам и их родителям не тратить энергию на экзальтированные заявления. Герман Львович [Стерлигов] наговорил столько, что реагировать на каждое его слово — бессмысленная трата времени. Он живёт в собственном измерении. Не общественный деятель, а просто эксцентричная личность, очень уж специфичная. Считает, что Земля плоская, ведёт своё летоисчисление. Главное другое: все, кто находится у власти, искренне желают выпускницам всего самого наилучшего, и со Стерлиговым здесь никто не солидарен», — поделился мнением Милонов.

Ранее Милонов заявил, что считает недопустимым запрещать в школах иностранную музыку. В ближайшее время он готов внести соответствующий законопроект.

«Не могу поверить, что некоторые школы запрещают своим выпускникам танцевать на выпускных вечерах под хиты заграничной эстрады из-за странного толкования закона о защите родного языка, — написал Милонов.

— Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства».