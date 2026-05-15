13 территорий Рязани обработали от клещей

С приходом тепла в Рязани началась традиционная акарицидная обработка территорий. Специалисты обработали 13 крупных парков и зелёных зон, где горожане проводят время — от Центрального парка культуры и отдыха до небольших скверов в жилых кварталах. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В список вошли парк имени Гагарина, парк Морской славы, парк Советско-Польского братства по оружию, Комсомольский парк, лесопарк, дендропарк, парк имени Белякова, Новопавловская роща, сквер имени Александрова, Берёзовая роща, сквер между улицами Советской Армии и Тимуровцев и парк Черезовские пруды. Обработку провели также на городских кладбищах.

Цель мероприятия — снизить численность иксодовых клещей, которые переносят опасные инфекции, в первую очередь клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Именно в мае-июне активность клещей достигает пика, и посещение зелёных зон без дополнительной защиты становится рискованным.

Горожанам всё равно стоит соблюдать осторожность: надевать закрытую одежду при прогулках в высокой траве, пользоваться репеллентами и осматривать себя после возвращения домой. Обработка снижает риск, но не исключает его полностью.