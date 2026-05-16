Изображение сгенерировано нейросетью
В ночь на 16 мая над Рязанской областью сбили два БПЛА

Анастасия Мериакри
В ночь с 15 на 16 мая в Рязанской области, как и в ряде других регионов России, были успешно перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в период с 20:00 15 мая до 7:00 16 мая дежурные средства ПВО сбили 138 дронов. Операция по защите воздушного пространства охватила такие регионы, как: Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская, Орловская, Тульская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тверская области. А также Краснодарский край, Республика Крым, Московский регион и акватории Азовского и Чёрного морей.

«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — сообщил губернатор Рязанской области Малков.

15 мая в 23:05 в Рязанской области объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. В 00:25 сигнал тревоги был отменён. Однако уже в 01:55 опасность атаки БПЛА возобновили и она сохраняется до настоящего момента.

Напомним, в ночь на 15 мая территорию Рязанской области атаковали 99 дронов. В результате происшествия погибли четыре человека, среди них ребенок. В больницы города госпитализировали семь пострадавших, остальным раненым медики оказали помощь на месте.

