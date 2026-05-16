Косметологические процедуры спровоцировали смертельную болезнь сердца у рязанки

Врачи Рязанского кардиологического диспансера спасли 40-летнюю женщину, у которой развилось редкое и крайне тяжёлое заболевание сердца — панкардит. Это состояние характеризуется воспалением всех трёх оболочек сердца: эндокарда, миокарда и перикарда. Прогнозы при таком заболевании часто бывают неблагоприятными, вплоть до летального исхода.
Проблемы у пациентки начались после посещения косметического салона, когда ей стало резко плохо, и она была экстренно госпитализирована. Врачи диагностировали инфекционный эндокардит. Состояние женщины быстро ухудшилось, и воспаление распространилось на все оболочки сердца.
Недавно женщина почувствовала себя плохо после косметологических процедур и была срочно госпитализирована в Рязанский кардиодиспансер. У неё диагностировали инфекционный эндокардит, и врачи немедленно начали лечение. Состояние пациентки улучшилось, и её уже готовили к переводу в федеральную клинику.
Врачи приняли экстренные меры, назначив высокие дозы гормональных препаратов. Уже на следующий день состояние пациентки начало улучшаться. После стабилизации её направили в федеральную клинику, где московские специалисты высоко оценили качество медицинской помощи, оказанной в Рязанском кардиодиспансере.
Сейчас женщина вернулась к обычному ритму жизни, работает и занимается физкультурой, не жалуясь на здоровье.