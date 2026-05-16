Жителей Рязани просят не прикасаться к обломкам БПЛА из-за риска взрыва и отравления

В Рязанской области после массовой атаки беспилотников ведутся работы по уборке обломков дронов. Опергруппа региона настоятельно рекомендует жителям быть предельно внимательными и предупредить детей о возможной опасности.

Обломки беспилотников могут содержать взрывчатые и отравляющие вещества. Их категорически нельзя трогать, а также пользоваться мобильной связью в непосредственной близости от найденных фрагментов.

Если вы заметили обломки, необходимо отойти на безопасное расстояние — не менее 100 метров и немедленно сообщить о находке по телефону 112.

В настоящее время в регионе ведутся активные работы по ликвидации последствий атаки, включая эвакуацию жителей из повреждённых домов. Социальные службы оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.