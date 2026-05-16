Freepik AI
Общество

Жителей Рязани просят не прикасаться к обломкам БПЛА из-за риска взрыва и отравления

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области после массовой атаки беспилотников ведутся работы по уборке обломков дронов. Опергруппа региона настоятельно рекомендует жителям быть предельно внимательными и предупредить детей о возможной опасности.

Обломки беспилотников могут содержать взрывчатые и отравляющие вещества. Их категорически нельзя трогать, а также пользоваться мобильной связью в непосредственной близости от найденных фрагментов.

Если вы заметили обломки, необходимо отойти на безопасное расстояние — не менее 100 метров и немедленно сообщить о находке по телефону 112.

В настоящее время в регионе ведутся активные работы по ликвидации последствий атаки, включая эвакуацию жителей из повреждённых домов. Социальные службы оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.

Фото: опергруппа Рязанской области
Предыдущая статья
Спасатели показали, где искали семью Усольцевых 15 мая 
Следующая статья
В Рязани женщина с судимостью украла телефон у прохожей для покупки алкоголя

Популярные материалы

Власть и политика

После атаки Рязани депутат Госдумы предложил нанести удары за пределами Украины

Парламентарий настаивает на уничтожении логистических цепочек поставок БПЛА для украинской армии.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязанскую область: что известно

В ночь на пятницу, 15 мая, Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ. 
Происшествия

Три человека погибли во время атаки БПЛА на Рязанскую область 

К огромному сожалению, погибли три человека и двенадцать пострадали, в том числе дети, — написал глава региона в соцсетях
Политика

Депутаты придумали ответ на смертельный удар ВСУ по Рязани

После удара украинских беспилотников по Рязани, унёсшего жизни четырёх мирных жителей, депутаты Государственной думы высказались о природе атаки и возможных мерах реагирования. Позиции парламентариев во многом совпали: системный ответ важнее точечных акций возмездия.
Происшествия

Путешественник Саша Конь погиб при атаке дрона ВСУ в Брянской области

В Брянской области в результате прицельной атаки украинского беспилотника погиб путешественник Александр, более известный под прозвищем Саша Конь. Об этом пишет Mash.

Темы

Общество

В Рязани временно закрыта остановка на улице Новосёлов

В Рязани для обеспечения безопасности жителей временно закрыт остановочный пункт у дома №42 по улице Новосёлов, расположенного рядом с отделением Сбербанка.
Все события Рязани и области

Семьи погибших после атаки БПЛА в Рязани получат по 1,5 миллиона рублей

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял решение о материальной поддержке семей, пострадавших в результате недавней атаки беспилотных летательных аппаратов.
Происшествия

В Рязани женщина с судимостью украла телефон у прохожей для покупки алкоголя

Подозреваемая испытывала похмелье после недавнего застолья и, не имея денег на алкоголь, решила ограбить припозднившуюся прохожую.
Общество

В Рязани отменили массовые мероприятия ради безопасности горожан

В Рязанской области отменяются или переносятся массовые мероприятия, запланированные на эти выходные, 16 и 17 мая.
Происшествия

Утром 16 мая в Рязанской области вновь сбиты БПЛА

16 мая утром в Рязанской области были сбиты украинские беспилотные летательные аппараты. Точное число сбитых беспилотников в регионах не называется.
Медицина

Косметологические процедуры спровоцировали смертельную болезнь сердца у рязанки

Врачи Рязанского кардиологического диспансера спасли 40-летнюю женщину, у которой развилось редкое и крайне тяжёлое заболевание сердца — панкардит. Это состояние характеризуется воспалением всех трёх оболочек сердца: эндокарда, миокарда и перикарда.
Происшествия

В ночь на 16 мая над Рязанской областью сбили два БПЛА

В ночь с 15 на 16 мая в Рязанской области, как и в ряде других регионов России, были успешно перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
Происшествия

В Рязанской области сбитые БПЛА повредили дома и предприятие, есть пострадавшие

В Рязанской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. По сообщению губернатора региона Павла Малкова, в настоящее время работает система противовоздушной обороны.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье